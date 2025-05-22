İddialı elbisesi dikkat çekti!

Dünyaca ünlü çift Rihanna ve ASAP Rocky romantik bir akşam yemeği sonrası Croisette’de bir köprünün altında objektiflere poz verdi.

Şu sıralar 3. bebeklerini bekleyen Rihanna ve A$AP Rocky, Cannes'da zaman geçirmeye devam ediyor.Rihanna, Cannes, Fransa'daki Palm Beach'te sevgilisi ASAP Rocky ile gece gezmesine çıktı.Hamile olmasına rağmen tarzından ödün vermeyen Rihanna, gece boyunca sergilediği cesur kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.Karnı belirginleşen ünlü şarkıcı, iddialı seçimleriyle bir kez daha modanın sınırlarını zorladı.Sevgilisi ASAP Rocky ile samimi pozlar veren Rihanna'nın keyifli halleri objektiflere yansıdı.