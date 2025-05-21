Torreira vazgeçmiyor!

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın ikinci bir şans verdikleri aşkları evlilikle sonuçlanması bekleniyordu.Düğün haberi beklenilen çiften gelen ayrılık haberi sevenlerini üzmüştü. Oyuncu Özkan, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ilk kez iddiaları doğrulamıştı.Galatasaray şampiyonluk kutlamasında yeni ilişkisi ortaya çıkan Torreira, bu defa Devrim Özkan hamlesiyle adından söz ettirdi.Devrim Özkan'ı ayrılığın ardından Instagram hesabından takipten çıkan Torreiara, yeni ilişkisini ilan ettikten sonra yaptığı hamleyle dikkat çekti.Torreira, Instagram hesabından yeniden eski aşkı Devrim Özkan'ı takibe aldı. Özkan ise ünlü futbolcunun hamlesine karşılık vermedi.