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Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu ile sporda!

Şu sıralar ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla spora gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 21.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

KURT EFE SPORDA

Bir süredir herhangi bir projede boy göstermeyen Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar oğluyla yakından ilgileniyor.

Oğluyla yakından ilgilenen ünlü oyuncu, Kurt Efe ile spora gitti. Kıvanç Tatlıtuğ, ağırlık kaldırırken; babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete bindi.

Daha sonra ringe çıkan baba oğul birbirleriyle güreşti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu ile sporda!




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