  • USD: 38,77 - 38,84
  • EURO: 43,64 - 43,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ezen Aksu'nun son hali!

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından saçlarını makine ile kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali, iddiaların doğru olduğunu ortaya koydu.

Ekleme: 21.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı herkes gibi yakın dostu Sezen Aksu'yu da üzdü...

Sırrı Süreyya Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.

SAÇLARINI KESTİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığı ve bir makine alıp, saçlarını kısacık kestiği gündeme geldi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sezen Aksu'nun bu iddianın kararının ardından son hali ortaya çıktı.

Saçlarını kısacık kestiren Aksu'nun saçlarının rengini de sarıya çevirdiği görüldü.
Sevgiliye kıyak terfi! İmamoğlu'nun en yakın adamı
Okul arkadaşının annesi sonu oldu: Kerem bir şey gördü öldürüldü! Namusuma laf ettiler
İstanbul'da toplu taşımada kaos kapıda! Özel halk otobüsleri yarın kontak kapatacak
Bakanlık ifşaladı: Bu firmalar dana eti diye domuz eti yedirmişler!
Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...
Bakan ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 47 ilde DEAŞ operasyonu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: 'Silivri Depremi Beklenen Bir Seneryoydu, Yeni Fay Yok!'
Osman Gökçek: Suç duyurusunda bulundum!
75 milyar metreküplük doğalgaz keşif dünya medyasında! Türkiye için dönüm noktası
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma konusunda anlaştı
İşte İBB'deki rüşvetin para trafiği! “Gizli ortak'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli kasa'sına milyonlar aktı
Bakanlık’tan Marmara Denizi’ne sıkı takip! Binlerce işletmeye dev ceza
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber! Başsavcılık beraat kararına itiraz etti: Hapse girecek mi?
Yunanistan panikte! Atina Ankara’yı veto etme peşinde
Diyarbakır’da Remzi Sati ile oğlu kamyonette yanmış halde bulunmuştu: Kan donduran detaylara ulaşıldı!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye'ye getirildi
İspanya’da iletişim çöktü! Elektrik kesintisinin ardından bir şok daha
Bursa'da toplu taşımada grev: Metro seferlerini stajyerler yaptı
Beşiktaş Belediyesi'nde işçi kıyımı protesto edildi! Onlarca işçi kısa mesajla işten çıkarıldı
Kredi kartlarında yeni dönem! Vade sınırı değişiyor

Kredi kartlarında yeni dönem! Vade sınırı değişiyor

Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! IBAN ile ödemede yeni dönem başladı

Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! IBAN ile ödemede yeni dönem başladı

Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş tarih verdi

Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş tarih verdi

Apple, kamera donanımlı AirPods'u 2026'da piyasaya sürecek

Apple, kamera donanımlı AirPods'u 2026'da piyasaya sürecek

Uzmanı uyarıyor: Yanlış dolgu uygulaması kör edebilir

Uzmanı uyarıyor: Yanlış dolgu uygulaması kör edebilir

Google Gemini, Android 16'nın bildirim sistemine entegre edilecek

Google Gemini, Android 16'nın bildirim sistemine entegre edilecek