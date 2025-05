Ceyda Düvenci aşkını haykırdı!

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, sevgilisi Güçlü Mete'ye olan duygularını yazıya döktü.

Oyuncu Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.



Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci, mutluluğu şimdilik bulmuşa benziyor. Sosyal medyada aktif olan Düvenci, şimdilerde mutluluk pozları veriyor.



Sevgilisi ile davetlerde görünen ve el ele pozlar veren Düvenci Güçlü Mete'nin doğum gününü de romantik bir paylaşımla kutladı.



"SEVGİLİM"



Ünlü isim sevgilisi ile birlikte çekilmiş karelerini peş peşe yayınlayıp; ''Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün… Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum… '' ifadelerini kullandı.