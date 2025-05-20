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Şükran Ovalı imaj yeniledi!

Yıllardır uzun saçlarıyla bildiğimiz ünlü oyuncu Şükran Ovalı yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 20.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmuştu.

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Şükran Ovalı, son olarak Başka Bir Gün dizisinde 'Özlem' karakterine hayat vermişti.

'SAÇLAR GİTTİ SAÇLAR'

Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken ünlü isim şimdi yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Uzun saçlarından vazgeçen Şükran Ovalı, 'Saçlar gitti saçlar' paylaşımında bulundu.

Şükran Ovalı imaj yeniledi!

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