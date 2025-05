Özcan Deniz'den şok sözler!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile büyük sorunlar yaşamıştı.Ailesiyle ilgili problemleri bir türlü çözemeyen ünlü şarkıcı, başta ağabeyi olmak üzere annesiyle ilgili sorunları da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Sosyal medyadan sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü isim, 53 yaşına girdi. Doğum gününü sosyal medyadan yazdığı bir mesajla kutlayan Deniz, gönderisinde eşi Samar Dadgar ve çocuğuyla birlikte yer aldığı kareye yer verdi.Deniz'in doğum günü mesajı ise küs olduğu ailesine göndermeli ifadeler içeriyordu. İşte, o paylaşım:'SİZLERİ SEVİYORUM'''Bugün 19 Mayıs Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm. Evet son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle büyük bir sınavdan geçiyor olsa da, doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle koşullar ne olursa olsun yanımda duran sanatsever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler.''Doğum günü paylaşımının hemen ardından ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz'in ağabeyiyle ilgili yazdıkları okuyanları şaşırttı.'ÇOK AH VAR ÜSTÜNDE'Ercan Deniz için çok sert ifadeler kullanan şarkıcı; ''Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.'' dedi.Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia eden Deniz şu ifadeleri kullandı:'EY ZAVALLI HERİF'''35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, ''Korkut, yıldır, kaçırt'' taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, psikolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum.'''KARIMA KÜFÜR ETTİN'Suçlamalarına sert sözlerle devam eden ünlü şarkıcı; ''Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi? Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin.'' diye konuştu.