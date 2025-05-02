Devrim Özkan'ı çabuk unuttu!

Magazin dünyasının dikkat çeken aşıklarından Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira çiftinden ayrılık haberi gelmişti.Oyuncu Özkan, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ilk kez iddiaları doğrulamıştı.Devrim Özkan’dan sonra adı fenomen Duygu German’la anılan Lucas Torreira'nın hızına yetişilmiyor. Torreira en son Nişantaşı’nda, gizemli arkadaşıyla görüntülendi.İkilinin hızla kameralardan uzaklaşması dikkat çekmişti. Torreira’nın yanında görüntülenen kişinin, Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıktı.