Anne olmak için gün sayıyor!

Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İzmir'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor.Hamileliği nedeniyle ekranlara bir süre ara veren güzel oyuncu bir dergi için kamera karşısına geçti.Hamileliğinin 31'inci haftasına giren oyuncu Gizem Karaca, verdiği röportajda süreci anlattı:* Hamilelik bir kadın olarak ne kadar güçlü ve değerli olduğumu hatırlattı.* Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilmezmiş.* Şu an sadece hamile pilates derslerim ve hamile masajı var hayatımda.* Bebek için en sağlıklı şekilde besleniyorum ama çikolatamı ve tatlımı da ihmal etmiyorum.* Her akşam bıkmadan dondurma yiyorum. En çok tatlıya düştüm.* Hiç kalori hesabı yapmıyorum hakkını vererek kilomu da aldım.* Bu dönemde mandalina, bana balık gibi kokuyor, asla dayanamıyorum.