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Anne olmak için gün sayıyor!

Karnı günden güne büyüyen Gizem Karaca, hamileiğinin 31. haftasında röportaj verdi. Ünlü oyuncu poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ekleme: 2.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 2.05.2025 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İzmir'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Hamileliği nedeniyle ekranlara bir süre ara veren güzel oyuncu bir dergi için kamera karşısına geçti.

Anne olmak için gün sayıyor!

31 HAFTAYI ANLATTI

Hamileliğinin 31'inci haftasına giren oyuncu Gizem Karaca, verdiği röportajda süreci anlattı:

İŞTE HAMİLEİĞİ ANLATAN SÖZLER

* Hamilelik bir kadın olarak ne kadar güçlü ve değerli olduğumu hatırlattı.

* Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilmezmiş.

* Şu an sadece hamile pilates derslerim ve hamile masajı var hayatımda.

* Bebek için en sağlıklı şekilde besleniyorum ama çikolatamı ve tatlımı da ihmal etmiyorum.

* Her akşam bıkmadan dondurma yiyorum. En çok tatlıya düştüm.

* Hiç kalori hesabı yapmıyorum hakkını vererek kilomu da aldım.

* Bu dönemde mandalina, bana balık gibi kokuyor, asla dayanamıyorum.

Anne olmak için gün sayıyor!





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