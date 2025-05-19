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Beyaz Gazete
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Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Oyuncu Devrim Özkan ile büyük aşk yaşayan Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı.

Ekleme: 19.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Lucas Torreira, özel hayatıyla gündemden düşmeyen futbolculardan.

Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

Devrim Özkan ile ilişkisini sonlandıran Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmişti. O kadının Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

ŞAMPİYON AŞIK

Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda, Torreira ile Baris yeniden birlikte görüntülendi.

İkilinin yakın halleri dikkat çekerken, şampiyonluk sevinci adeta aşklarını da gözler önüne serdi.

Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

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