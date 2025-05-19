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Beyaz Gazete
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Ünlü oyuncu baş manken oldu

Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan Nesrin Cavadzade, bu yıl düzenlenen Bakü Fashion Week’te onur konuğu olarak moda haftasını açtı.

Ekleme: 19.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Ekranların ünlü ve güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Son projesi Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

BAKÜ'YE GİTTİ

Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürdü. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, Bakü Fashion Week’te onur konuğu olarak moda haftasını açtı.

BAŞ MANKEN

Defilesinde baş manken olarak yürüyen Cavadzade, herkesi kendine hayran bırakırken Bakü’de yoğun bir hayran ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü oyuncu baş manken oldu

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