Oyuncu Arzum Onan'dan samimi itiraf!

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Arzum Onan, oyunculuğa döndü.Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Arzum Onan, “Bi Umut” filmiyle kamera karşısına geçti. Onan, çekimleri Antalya’da başlayan filmde Fatma karakterine hayat veriyor.Arzum Onan, 16 yıl sonra “Bi Umut” filminde izleyici karşısına çıkacak.Boşandıktan sonra mesleğine geri dönen Arzum Onan, Hürriyet'e verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.İşte röportajdan ara başlıklar:Kendi kabuğunda yaşayan ünlü isimlerdensiniz. Bu kadar popüler olup özel hayatınızı meraklı gözlerden koruyabilmeyi nasıl başarıyorsunuz?- O kadar da popüler olduğumu zannetmiyorum açıkçası. Ailem ve çekirdek sayılabilir bir çevrem var. Ayrıca kendi başıma güzel zamanlar geçirebiliyorum, üstelik bunu da çok seviyorum. Zaten öyleydi ama yaşım ilerledikçe daha da sade bir yaşam tercih eder oldum.Dışarıdan sakin bir yapınız var gibi görünüyor. Peki bu hayatta yaptığınız en büyük çılgınlık ne oldu?- Çılgınlık... Bilemedim; rağmen görece sanki! Soruyu en cesur hamle diye değiştirsem, “anne olmak” derim!- Evet, sakinim sanırım. Tabii yine de Can’a sormak lazım. (Gülüyor) Genel olarak öyle evham yapan, endişeli bir anne olmadım. Sadece Can büyüdükçe, toplumsal ya da bireysel olarak dertlendiğinde, üzüldüğünde, zorlandığı yerlerde “Keşke bunları yaşamak zorunda olmasa” diye düşündüğüm ve üzüldüğüm zamanlarım var. Elbette her anne gibi...Oğlunuz da sizin izinizden gidiyor. Ona oyunculuk adına verdiğiniz en büyük tavsiye nedir?- Valla benim değil, onun bana tavsiyeleri oluyor! Set ziyaretine geldiğinde Can’la ezber yaptığım, karakteri nasıl yorumlayacağıma dair çok yerinde tespitleri ve önerileri oldu mesela. Biz anne-baba olarak Can hangi mesleği seçerse seçsin her zaman mutlu olmasını istedik. Sonuç olarak kamera arkası okudu. 15 yıldır piyano çalıyor, müzikle iç içe. Uzun zamandır oyunculukla ilgili, özellikle babasıyla güzel paslaşmaları var. Ayrıca kendini geliştirmesi açısından Mehmet’in anlatımları ve tecrübeleri de Can için okul değerinde.Güzelliğinizle de her zaman konuşulan bir isimsiniz. Bakım tüyolarınızı öğrenebilir miyim?- Özel bir şey yapmıyorum. Üstelik yaklaşık 45 yaşıma kadar, meraklı da olmadığım için, cilt bakımı bile yaptırmadım. Şimdilerde düzenli olmasa da küçük takviyelerle cildime daha çok bakıyorum. Nemlendiricimi ihmal etmem, çok makyaj yapmam ve cildimi hep temiz tutmaya çalışırım. Son yıllarda çok daha düzenli spor yapmaya başladım. Bol su içerim. Aslında herkesin genel olarak bildiği şeyler. En önemlisi genetik olarak şanslıyım diyebilirim.- Bu konu kişinin aynayla kendi ilişkisi! Bu duyguya dışarıdan yorum yapmak doğru gelmiyor. Ama sonuç olarak da herkesin aynılaştığı, karakteristik ifadelerin yok olduğu bir yoğunlukta olması da sıradanlaştırıyor bence. Sadece güzel olmasına yönelik bu çabayı ve buna eşitlenen bir zihniyeti yanlış buluyorum.