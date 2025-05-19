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Ebru Şahin’e doğum günü mesajı

Basketbol oyuncusu Cedi Osman, eşi Ebru Şahin'in doğum gününü dikkat çekici bir mesaj ile kutladı.

Ekleme: 19.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Aşklarıyla sık sık gündem olan Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti, sosyal medyada yine romantik bir anla gündeme geldi.

Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2023’te dünyaevine girdiği eşi Ebru Şahin’in doğum gününü Instagram’dan yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cedi, paylaşımına, Ebru Şahin ile olan mutluluk pozlarını eklemeyi de ihmal etmedi.

"İYİ Kİ SENİ SEVİYORUM"

Ünlü basketbolcu paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim.İyi ki seni seviyorum” notunu düştü.

Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni alırken, 'İyi ki seni seviyorum ibaresi dikkatleri çekti.

Ebru Şahin’e doğum günü mesajı
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