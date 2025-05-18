Dilan Polat'tan ziyaret

Dilan Polat, sahne öncesi Mahsun Kırmızıgül ile kulisinde bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

Dilan Polat, gündemden düşmüyor.Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Polat, cezaevinden çıktıktan sonra da paylaşımlarına ara vermedi.Bu paylaşımlar yüzünden hakkında çeşitli soruşturmalar da açılan Polat, son olarak Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret etti.Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret eden Dilan Polat, kuliste fotoğraf çektirdi.Gece boyunca Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarıyla halay çeken Polat, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.