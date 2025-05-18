  • USD: 38,59 - 38,66
  • EURO: 43,23 - 43,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet Kural sorusuna yanıt!

Eski partneri Ahmet Kural ile aralarında sorun olmadığını belirten Murat Cemcir, “Bir günlüğüne kadın olursam belki” diyerek yeniden bir araya gelmeyeceklerini açıkladı.

Ekleme: 18.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Murat Cemcir, daha önce Düğün Dernek, Kardeşim Benim ve İşler Güçler gibi projelerde uzun süre birlikte çalıştığı eski partneri Ahmet Kural ile ilişkileri hakkında konuştu.

İkili arasında yıllar önce özel meselelerden dolayı bir mesafe oluşmuş ve arkadaşlıkları sonlanmıştı.

"BİR ARAYA GELME ŞANSIMIZ YOK"
Akşam saatlerinde gazetecilere yakalanan Cemcir'e, Kural ile , yeniden bir arada çalışma ihtimalinin olup olmadığı soruldu.
Cemcir, “Ahmet Kural ile aramızda bir kırgınlık yok ama yeniden bir araya gelme şansımız da yok” dedi.

"BİR GÜNLÜĞÜNE KADIN OLURSAM, BELKİ"
Muhabirin “Birlikte bir projede çalışmak yeterli olur mu?” sorusuna ise Cemcir, esprili bir şekilde “Bir günlüğüne kadın olursam belki” yanıtını vererek yeniden bir araya gelme ihtimalini kapattı.

Ahmet Kural sorusuna yanıt!
Vedat Işıkhan: 95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
2025'te standart dışı ışık kullanan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldı
Murat Kurum duyurdu: İmrahor Millet Bahçesi açıldı
Abdülhamid Han 3. yılında büyük keşfe imza attı: Toplam değer 320 milyar dolara ulaştı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama
İBB'deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: 'İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu'
TBMM gündemi bu hafta da yoğun: Zirai don olayı masaya yatıralacak
Türk milletine 'hakaret' sözleri tepki çekmişti! Celal Şengör'e hapis istemi
Avrupa'nın en büyüğü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açıyor
İmamoğlu'nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Beylikdüzü'nden İstanbul'a uzanan tüm kirli ağı ortaya döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Nihai hedef silahları gömmek'
Oytun Erbaş
Dünyanın demiryolu rotası İstanbul! Uluslararası iki turistik tren bir kez daha İstanbul'a geliyor
Enerjide yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
CHP'li belediyeler satmaya doyamıyor! Bayındır 4 zeytinliğini daha satıyor...
Dünya Türkiye'yi takip etti! Tarihi zirvelerde tarihi kararlar alındı
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 2 ürünün satışı yasaklandı
Kapalıçarşı'da akılalmaz dolandırıcılık! Esnafa kan kusturdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...
Devlet Bahçeli'den yeni mesaj! 'Barış tek kanatlı bir kuş değildir'
İstanbul'da yaz sıcaklıkları görülecek: Meteoroloji uzmanı tarih verdi

İstanbul'da yaz sıcaklıkları görülecek: Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Resmi Gazete’de yayımlandı: O balığı götürene para verilecek!

Resmi Gazete’de yayımlandı: O balığı götürene para verilecek!

Kimse bilmiyor! ATM’lerde bulunan kırmızı tuz bakın ne işe yarıyormuş…

Kimse bilmiyor! ATM’lerde bulunan kırmızı tuz bakın ne işe yarıyormuş…

MEB'ten yeni tatil programı! Tarihler belli oldu

MEB'ten yeni tatil programı! Tarihler belli oldu

trafikte yol kesen sürücüler yandı! Hapis cezası geliyor

trafikte yol kesen sürücüler yandı! Hapis cezası geliyor

Apple’dan 2027 Atağı: Katlanabilir iPhone...

Apple’dan 2027 Atağı: Katlanabilir iPhone...