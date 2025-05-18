Acı haberi sette aldı

‘Sıcak Büfe’ ile sinemaseverleri kahkahaya boğan Hakan Yılmaz, acı haberle sarsıldı.Yılmaz, film çekimleri sırasında babasını kaybetti.Setteyken ölüm haberini alan başarılı oyuncu, acıyı bal eyleyerek yarıda kalan çekimlerini tamamladı, ardından da babasını son yolculuğa uğurladı.İstanbul’da gerçekleşen çekimlerin ikinci gününde Bodrum’da yaşayan babası Necati Yılmaz’ı organ yetmezliği nedeniyle kaybeden Hakan Yılmaz, “Tam filmin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram’dan öğrendim. Çok acayip bir andı.” diye konuştu.Yaşadığı büyük acıya rağmen profesyonelliği elden bırakmayan Hakan Yılmaz, önce film çekimlerini tamamladı, sonrasında Bodrum’da vefat eden babasının cenaze törenine katıldı. Sevilen oyuncuyu bu zor gününde arkadaşları ve aile dostları yalnız bırakmadı.Saba Tümer’in programına konuk olan Hakan Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir baktım bana başsağlığı mesajları geliyor. Sonra bir arkadaşım aradı, ‘Başın sağ olsun’ dedi. Babamı da bekliyorduk, hastaydı. Ondan sonra ‘Ne yapacağım ben’ dedim.Set de var. Sahneler, çekim. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Hayatımda ilk defa bu kadar yakın birini kaybettim. Yakınlarım sette olduğumu bildiklerinden aramak için öğle arasına denk getirmeye çalışmışlar.”Sergilediği profesyonellik ve olgunlukla oyunculuk mesleğinin ne denli özveri gerektiren bir meslek olduğunu gözler önüne seren ve büyük takdir toplayan Hakan Yılmaz, Sıcak Büfe ekibinin o süreçte kendisine verdiği destekten de minnetle bahsetti:“Babamı kaybettiğimde yönetmenimiz Serdar Gözelekli, ‘Abi hemen stop edelim’ dedi. Sağ olsunlar hemen uçak ayarladılar. Dedim ki, ‘Birkaç sahne daha çekebilir miyiz?’ İki sahne daha çektim, ondan sonra gittim. Bu çok acayip bir şey. Babamı yerine teslim edip döndüm. Babamı kaybetmek bana travma oldu.”