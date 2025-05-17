  • USD: 38,59 - 38,66
  • EURO: 43,23 - 43,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nurgül Yeşilçay imajını yeniledi

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, imaj değiştirdi.

Ekleme: 17.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Nurgül Yeşilçay, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Ancak Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her anını takipçileriyle paylaşan Nurgül Yeşilçay, bu kez yeni imajını yayınladı.

Nurgül Yeşilçay imajını yeniledi

SAÇLARINI KESTİRDİ

Saçlarını küt kestiren oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Nurgül Yeşilçay imajını yeniledi

"SİZ KESTİRME DEDİNİZ AMA..."

49 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, paylaşımına "Size sordum kestirme dediniz, ben de kestirdim" notunu düştü.
Türk milletine 'hakaret' sözleri tepki çekmişti! Celal Şengör'e hapis istemi
Avrupa'nın en büyüğü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açıyor
İmamoğlu'nun en güvendiği isim itirafçı oldu! Beylikdüzü'nden İstanbul'a uzanan tüm kirli ağı ortaya döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Nihai hedef silahları gömmek'
Oytun Erbaş
Dünyanın demiryolu rotası İstanbul! Uluslararası iki turistik tren bir kez daha İstanbul'a geliyor
Enerjide yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
CHP'li belediyeler satmaya doyamıyor! Bayındır 4 zeytinliğini daha satıyor...
Dünya Türkiye'yi takip etti! Tarihi zirvelerde tarihi kararlar alındı
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 2 ürünün satışı yasaklandı
Kapalıçarşı'da akılalmaz dolandırıcılık! Esnafa kan kusturdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 üniversiteye...
Devlet Bahçeli'den yeni mesaj! 'Barış tek kanatlı bir kuş değildir'
Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşları kıskıvrak yakalandı
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı
Bakan Şimşek’ten fondaş medyanın iddialarına yalanlama: Mesnetsiz iddialarla itibar suikastı
Erzin ve Samandağ Adalet Saraylarının temeli atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde açıklamalar
'Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz'
İstanbul Havalimanı Zirvede: Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Türkiye'den!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Apple’dan 2027 Atağı: Katlanabilir iPhone...

Apple’dan 2027 Atağı: Katlanabilir iPhone...

trafikte yol kesen sürücüler yandı! Hapis cezası geliyor

trafikte yol kesen sürücüler yandı! Hapis cezası geliyor

MEB'ten yeni tatil programı! Tarihler belli oldu

MEB'ten yeni tatil programı! Tarihler belli oldu

Efsane gerçek olabilir! İsimsiz mektupla bildirdi

Efsane gerçek olabilir! İsimsiz mektupla bildirdi

Google uyardı! Siber korsanlar ABD'yi hedef alıyor

Google uyardı! Siber korsanlar ABD'yi hedef alıyor