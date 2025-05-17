Nurgül Yeşilçay imajını yeniledi

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, imaj değiştirdi.

Nurgül Yeşilçay, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.Ancak Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Her anını takipçileriyle paylaşan Nurgül Yeşilçay, bu kez yeni imajını yayınladı.Saçlarını küt kestiren oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.49 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, paylaşımına "Size sordum kestirme dediniz, ben de kestirdim" notunu düştü.