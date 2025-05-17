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Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile yeni kare

Oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği olan Gupse Özay, kızı Jan Asya ile yeni bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 17.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Deliha filminde tanışan ve evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.

İkilinin bu evlilikten de bir kızları dünyaya geldi:

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

EĞLENCELİ ANLARI PAYLAŞIYOR

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman kızlarıyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak uzun süredir ekranlardan uzak olan Gupse Özay, Jan Asya ile oynadığı anları gözler önüne serdi.

"ALLIK İLLA PEMBE Mİ OLMALI?"

Minik kızıyla keyifli vakit geçiren ünlü oyuncu, Jan Asya'nın yüzünü boyadığı anı takipçilerinin beğenisine sundu. Gupse Özay, paylaşımına "Allık illa pembe mi olmalı canım?" notunu düştü.

Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile yeni kare
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