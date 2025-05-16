Sezen Aksu saçlarına kıydı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.Sırrı Süreyya Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçı Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp, saçlarını kısacık kestiğini söyledi.