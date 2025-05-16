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Sezen Aksu saçlarına kıydı!

Minik Serçe Sezen Aksu, yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatına dayanamadı. Eline makası alıp acısını saçlarından çıkardı.

Ekleme: 16.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

YAKIN DOSTUYDU

Sırrı Süreyya Önder ile çok yakın dost olduğu bilinen Sezen Aksu, Önder'in cenazesine sarı güller yollamıştı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİ

'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçı Sezen Aksu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp, saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Sezen Aksu saçlarına kıydı!




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