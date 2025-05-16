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Şarkıcı Hadise, Derin Talu'yu taklit etti!

Yayınladığı videolarla gündem olan Derin Talu, bu kez ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte kamera karşısına geçti..

Ekleme: 16.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medyada fenomen haline geldi.

Türkçe ile verdiği savaş tartışma konusu olan Talu'nun İngilizce ile arası oldukça iyi olması dikkat çekiyor. Evde yabancı dadılarla büyüdüğünü söyleyen Derin, geçtiğimiz günlerde twerk yaparak gündeme oturmuştu.

HADİSE BULUŞMASI

Derin Talu, yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi. Ünlü şarkıcı Hadise ile video çeken Derin Talu, bu anları "Icon" diyerek paylaştı. Hadise'nin kendisini taklit etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıcı Hadise, Derin Talu'yu taklit etti!
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