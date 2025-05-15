Tatlıses'i elleriyle besledi

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, yıllar sonra barıştı.Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sunduğu bir programa konuk olan ve programda yaşananlardan dolayı önce programı terk eden ardından da Tatlıses ile konuşmayan Tilbe, şimdi ise elleriyle besledi.Programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen gösteren ikili, yıllar sonra Bodrum'da barışmıştı.İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe'nin Bodrum’da verdikleri poz gündem olmuştu.İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, yıllar önce İbo Show’da yaşanan olay sonrası basının karşısına ilk kez çıktı.Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i yeni iş birliğinin lansmanında yalnız bırakmadı.Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i burada elleriyle besledi.O anlar sosyal medyada gündem oldu.PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından Tatlıses, "Barış sürecinde kim elini taşın altına koymuşsa teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ya barış gelecek ya barış gelecek." diyerek konuştu.