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Son durumu belli oldu!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın son hali araştırılırken Onur Akay'dan üzen haber geldi.

Ekleme: 15.05.2025 - 09:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en popüler isimlerinden ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı sık sık geçirdiği zor günlerle gündeme geliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve evinden çıkmadığı da bir süre önce gündeme gelmişti.
Onur Akay Harika Avcı'nın merak edilmesi üzerine yine açıklamalar yaptı.
"Ben bile aramayı unutmuşum ki; onun üzerine aradım ve Harika abla ile konuştuk" diyen Akay Harika Avcı'nın son durumuna dair şu bilgileri aktardı:

"KÖPEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

"Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması."
Akay Harika Avcı'nın kendisine "Herkesi affettim" dediğini de söyledi.

Son durumu belli oldu!
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