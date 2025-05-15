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Cannes Film Festivali’ne gitti

78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, özel hazırlanan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ekleme: 15.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile uzun zamandır birlikte olan ünlü oyuncu Hande Erçel, sık sık yurt dışında davetlere gidiyor.

HANDE, CANNES'A GİTTİ

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

78. Cannes Film Festivali'ne özel hazırlanan Hande Erçel, paylaşımlarını da ihmal etmedi. Ancak Hande Erçel de Birce Akalay gibi seçtiği kıyafetle sosyal medyada dile düştü.

Çok sayıda yorum alan Erçel'i bazıları prensese, bazıları da Banu Alkan'a benzetti.

Cannes Film Festivali’ne gitti

Cannes Film Festivali’ne gitti
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