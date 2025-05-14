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Pembe davet edilmedi!

Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm partisinde, 96 bölüm Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu yoktu.

Ekleme: 14.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Gündemden düşmeyen fenomen dizilerden Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti. Sosyal medyada bu ayrılık eleştirilirken iddialar da gündeme geldi.

YOLLADILAR

Dizi setinde anlaşmazlık yaşandığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamaması üzerine diziden apar topar gönderildiği iddiaları gündem oldu.

DAVET YOK

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünü İstanbul’un gözde mekanlarından birinde düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Dizi oyuncuları ve kanal yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, son haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti. 96 bölüm boyunca Pembe karakteri ile büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu, 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi.

Pembe davet edilmedi!

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