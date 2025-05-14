İlayda Şeker'den duygusal paylaşım

Karnı burnunda hamile İlayda Şeker, şu sıralar Survivor'da yarışan eşi İsmail Balaban'a aşkını haykırdı.

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor'da heyecan devam ediyor.



Finale adım adım giden Survivor'da eski şampiyonlardan İsmail Balaban'ın eşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşkını ilan etti.



İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan İlayda Şeker, yeni yaptığı paylaşımla dikkat çekti.



"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"



Eşinin oyunlarını hiçbir zaman kaçırmayan Şeker, eşinin parkurda yer alan karelerini 'Seni özledim çok' notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde 'Son iki dokunulmazlık oyununda oymamak istemediğini' söylemişti. Balaban, oyunlarda yer almama kararını şu sözlerle açıklamıştı:



"ADAY OLMAYI BEKLEMİYORDUM"



''Aday olmayı beklemiyordum. Demek arkada bir şeyler dönüyor ki ismim çıktı. Bu hafta için bir karar aldım. Ben takım arkadaşlarıma avantaj sağlamak istiyorum, son iki dokunulmazlıkta oynamama kararı aldım kendi adıma. Ben hiçbir zaman oyundan korkmadım kaçmadım da. Özellikle Hikmet meydan okudu. Meydan okumasının arkasında dursun, arkadaşlara desin ki benim adımı yazsın. Gelsin potada onu bekliyorum.''



