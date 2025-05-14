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Hazal Subaşı aşka geldi!

İlişkileri doludizgin devam eden Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Subaşı, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayarak aşkını haykırdı.

Ekleme: 14.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projelerdeki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Hazal Subaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Bir süredir Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Subaşı yine dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlar yapan çiftten yeni paylaşım geldi.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Güzel oyuncu Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün yeni yaşını kutlayan sevgilisiyle romantik pozlarını yayınladı. Birçok fotoğraf yayınlayan Subaşı "İyi ki doğdun sevgilim" notunu yazdı.

Aşıkların paylaşımı büyük ilgi görürken paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.


Hazal Subaşı aşka geldi!
Hazal Subaşı aşka geldi!

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