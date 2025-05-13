Ünlü isimden acı haber...

Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan herkesin Balık Ayhan olarak bildiği Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Acı haber, Balık Ayhan'ın Instagram hesabından sevenlerine duyuruldu.KIZI KAN ARIYORDUKüçükboyacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu süreçte kızı, sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek bir çağrıda bulunmuştu. “Balık Ayhan için acil kan çağrısında” bulunan paylaşım, sanatçının hayranlarını da seferber etmişti.AİLENİN EN KÜÇÜĞÜBalık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.