  • USD: 38,71 - 38,78
  • EURO: 43,01 - 43,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü isimden acı haber...

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, vefat etti.

Ekleme: 13.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan herkesin Balık Ayhan olarak bildiği Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haber, Balık Ayhan'ın Instagram hesabından sevenlerine duyuruldu.

KIZI KAN ARIYORDU

Küçükboyacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu süreçte kızı, sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek bir çağrıda bulunmuştu. “Balık Ayhan için acil kan çağrısında” bulunan paylaşım, sanatçının hayranlarını da seferber etmişti.

AİLENİN EN KÜÇÜĞÜ

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Ünlü isimden acı haber...


Türkiye'nin Yurtdışı Ro-Ro Taşımacılığında %221 Büyüme: 28 Aktif Hat ve 2024'te 706 Bin Araç Taşıması
Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj uyarısı! Sözleri yerine getirmelerini bekliyorum
28 şehit veren Aykut Ailesi’nden Terörsüz Türkiye’ye destek: Erdoğan ve Bahçeli’ye minnettarız!
Yeni Papa Türkiye'ye gelmek için hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'daki toplantıyı değerlendirdi
PKK kendini feshetti: İşte dünyadan benzer terör tasfiye örnekleri
Rekabet Kurumu açıkladı: Apple'a soruşturma açıldı! Teknoloji zincirleri de dahil edildi
Mehmet Şimşek'ten cari açık yorumu: Tahminimizin altında gerçekleşecek
Şaibeli diplomaya ‘Özel’ savunma! Özgür Özel’den pes dedirten sözler: Fatih Sultan Mehmet bilseydi…
Bakan Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye paylaşımı: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır
Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz
Vergi kaçıranlara elektronik inceleme
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 52 bin 908'e çıktı
Samsun’da Damla Korkmaz sokak ortasında dehşeti yaşamıştı! “Yüzümde bir demirle sonsuza dek…”
Motosiklet üzerinde çekilen TikTok videosu can aldı!
PKK'nın silah bırakmasından sonra Fatih Altaylı: Bir dolap dönüyor
Türkiye’nin diploması gücü! Başkan Erdoğan'ın başarılı dış politikası dünyaya umut oluyor
Bir kişi hayatını kaybetmişti! O metrobüs şoförü tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Sur cinayetleri davasında şok karar! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik için harekete geçildi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kırmızı listede yer alıyordu! Çanakkale'de görüldü

Kırmızı listede yer alıyordu! Çanakkale'de görüldü

Android kullananlar dikkat: Bu dolandırıcılık yöntemi ayda 2.5 milyon kullanıcıyı etkiliyor

Android kullananlar dikkat: Bu dolandırıcılık yöntemi ayda 2.5 milyon kullanıcıyı etkiliyor

Sakın giymeyin: Bu renkler keneleri çekiyor

Sakın giymeyin: Bu renkler keneleri çekiyor

Dolandırıcıların yeni taktiği! Sadece tapuda anlaşılıyor

Dolandırıcıların yeni taktiği! Sadece tapuda anlaşılıyor

İzmir'de Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarih! Ceviz bahçesinde bulundu

İzmir'de Roma dönemine ait 2 bin yıllık tarih! Ceviz bahçesinde bulundu