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Afra Saraçoğlu planlarından bahsetti

Yalı Çapkını dizisi final yapsa da çalışmaya devam eden ekranların güzel oyuncularından Afra Saraçoğlu konuştu.

Ekleme: 13.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Mert Ramazan Demir ile başrollerini paylaştıkları Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, proje biter bitmez imaj değişikliğine gitmişti.

"EVET SARI SAÇ"

'Yes blonde hair' yani 'evet sarı saç' notuyla paylaştığı yeni haline hayranlarından, 'Eşsiz ve büyüleyen muhteşem bir güzellik', 'Allah nazarlardan korusun' gibi övgü dolu yorumlar gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Washington ziyaretinin ardından İstanbul'a dönen Saraçoğlu, önceki gün samimi açıklamalarda bulundu.

"TATİLSİZ OLMAZ"

Yanında birden fazla güvenlik görevlisiyle yürüyen Saraçoğlu, parktakilerin ilgi odağı oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Reklam çekimi vardı, şimdi başka bir bölümün çekimine gidiyorum" açıklamasında bulundu. Yeni projelerle ilgili sorulara "Eh işte bakıyoruz, okuyoruz bir şeyler" diyerek değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, yaz planları hakkında ise "Tatil yapmadan olur mu, tabii ki tatil yapacağım." dedi.

Afra Saraçoğlu planlarından bahsetti
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