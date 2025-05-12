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Kaan Yıldırım'dan duygusal paylaşım

Son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yine duygusal bir paylaşım geldi.

Ekleme: 12.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'da dünyaevine girmişlerdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebekleri Fikret Hakan, 1 Nisan'da dünyaya gelmişti.

Annelik duygusunu ilk bebeğiyle tatmaya başlayan Pınar Deniz'in Anneler Günü'nü eşi Kaan Yıldırım, sosyal medya üzerinden kutladı.

Daha önce hastaneden aile fotoğrafı paylaşan Pınar Deniz'den sonra bir duygusal fotoğraf da Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in ilk Anneler Günü'nü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

"BENİM CANLARIM"

Yıldırım, paylaşımına 'Benim canlarım. Anneler gününüz kutlu olsun' notunu düştü. Eşi ve minik oğlunun olduğu pozu en başa koyarak jest yapan Kaan Yıldırım, annesini ve ablasını da unutmadı.

Kaan Yıldırım'dan duygusal paylaşım
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