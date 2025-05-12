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Cezaevi görüntüsü dikkat çekti!

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Türkiye'nin en popüler rap sanatçılarından biri olan Lvbel C5 olarak tanınan Burak Bodur'dan bir mektup bir de fotoğraf geldi.

Ekleme: 12.05.2025 - 10:28 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
HavHavHav şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklanan LVBEL C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu.

Cezaevinde olan rapçi Lvbel C5'ten mektup geldi.

Cezaevi görüntüsü dikkat çekti!

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Lvbel C5 mektubunda, 'Herkese selamlar, şu an içerideyim. Sizi çok özledim, herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, saygı ve sevgilerimle.' ifadelerini kullandı.

İLK FOTOĞTAF

Ünlü rapçinin cezaevinden de ilk görüntüsü geldi. Gülerek poz veren ünlü rapçi, 'Güçlüyüm' mesajı verdi.

Cezaevi görüntüsü dikkat çekti!
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