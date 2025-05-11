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Yıllar sonra gelen itiraf!

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ateş, Adını Feriha Koydum dizisinin çekildiği dönemlerde rahatsızlık duyduğu bir konuyu ilk kez açıkladı.

Ekleme: 11.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Adını Feriha Koydum dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendi ve Amerika'ya yerleşti.

Bu evlilikten Talia adında bir kızı olan Ceyda Ateş, dizi setlerine ara verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu, son olarak açıklamalarıyla gündem oldu.
2011 yılında ekrana gelen Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakterini canlandıran ünlü oyuncu, o dönemlerde rahatsızlık duyduğu bir konuyu ilk kez açıkladı.

Youtube kanalına konuk olan Ateş, şunları söyledi: "Feriha'da sarı saçı istemiyordum. Benim de saçlarım açık kumraldı Hazal'ın da. O zaman yapımcımız senin saçlarını biraz sarı yapalım dedi. Ben bir anda sapsarı bir saça sahip oldum"

ESTETİK AÇIKLAMASI
Burnu kırıldığı için sadece burnunda estetik olduğunu belirten Ceyda Ateş, "En son dişim yapıldı, onun dışında yok. Botoksu bir kere yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra gelen itiraf!

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