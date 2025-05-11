Oğlu ile yeni poz

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu evliliği süren Neslihan Atagül, oğluyla verdiği pozu paylaştı.

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturdu.Ünlü çift, geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.Oğullarına kavuşan ikili, bebeklerine Aziz adını verdi.Şimdilerde oğluyla ilgilenen Neslihan Atagül, son paylaşımı ile adından söz ettirdi.Kuaföre giden 32 yaşındaki oyuncu, oğlu Aziz ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.Kakül kestiren oyuncu, oğluyla fotoğrafına "Kakül sevdiğimi söylemiştim değil mi?" notunu düşerken; minik Aziz'in yüzünü göstermedi.