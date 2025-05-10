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Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli belli oldu

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek. 2025 turnesi kapsamında sahne alacak Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli de belli oldu.

Ekleme: 10.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'daki bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Türk hayranlarıyla buluşacak. Biletleri henüz satışa çıkmayan Jennifer Lopez'i dinlemek ise 20 bin TL.

Jennifer Lopez'i dinlemenin bedeli belli oldu

JENNIFER LOPEZ'İ DİNLEMEK 20 BİN TL
6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan 55 yaşındaki Jennifer Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden bir gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açacak olan otelin açılışı için gerçekleşecek konseri, otel misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Biletler, 20 bin TL'ye satışa çıktı.

55 yaşındaki Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'daki Festival Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri henüz satışa çıkmadı. 6 yıl önce Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez,


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