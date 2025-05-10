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Eski dostunun şirketine dava açtı

Kadir İnanır'ın, filmlerini izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle eski dostu Hülya Koçyiğit ve onun eşi Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e 20 bin liralık dava açtığı öğrenildi.

Ekleme: 10.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Eski dostlar arasında telif savaşı...

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği bazı filmlerin televizyon kanalları, sosyal medya platformları ve dijital ortamlarda izinsiz bir şekilde yayınlandığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

ESKİ DOSTU KOÇYİĞİT'İN ŞİRKETİNE DAVA AÇTI

Sanatçı, bu yayınlar sonucunda hem maddi hem de manevi zarara uğradığını belirterek, yapımcı firma Gülşah Film’e karşı tazminat davası açtı.

Söz konusu şirket, Yeşilçam’ın diğer önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan’a ait bulunuyor.

Eski dostunun şirketine dava açtı

"İNANIR'IN HAKLARI KARŞILIKSIZ BIRAKILIYOR"

İnanır’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının kült eserleri arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Dilekçede, Kadir İnanır’ın "icracı sanatçı" sıfatıyla sahip olduğu hakların yalnızca yazılı bir devir sözleşmesiyle kullanılabileceği ifade edilerek, “Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında defalarca gösterilmektedir. Gülşah Film bu yayınlardan ciddi gelir elde ederken, Kadir İnanır’ın hakları karşılıksız bırakılmakta, ödemeler yapılmamaktadır. Müvekkilim, bu filmlerden doğan haklarını hiçbir zaman Gülşah Film’e devretmemiştir” denildi.

Eski dostunun şirketine dava açtı

20 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Sanatçı, bu gerekçelerle 20 bin lira tutarında maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte Gülşah Film’den tahsil edilmesini talep etti.

Dava dilekçesinde, bu miktarın mahkemenin takdirine göre ilerleyen aşamalarda artırılabileceği de vurgulandı.
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