Eski dostunun şirketine dava açtı

Eski dostlar arasında telif savaşı...Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği bazı filmlerin televizyon kanalları, sosyal medya platformları ve dijital ortamlarda izinsiz bir şekilde yayınlandığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.Sanatçı, bu yayınlar sonucunda hem maddi hem de manevi zarara uğradığını belirterek, yapımcı firma Gülşah Film’e karşı tazminat davası açtı.Söz konusu şirket, Yeşilçam’ın diğer önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan’a ait bulunuyor.İnanır’ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının kült eserleri arasında yer aldığına dikkat çekildi.Dilekçede, Kadir İnanır’ın "icracı sanatçı" sıfatıyla sahip olduğu hakların yalnızca yazılı bir devir sözleşmesiyle kullanılabileceği ifade edilerek, “Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında defalarca gösterilmektedir. Gülşah Film bu yayınlardan ciddi gelir elde ederken, Kadir İnanır’ın hakları karşılıksız bırakılmakta, ödemeler yapılmamaktadır. Müvekkilim, bu filmlerden doğan haklarını hiçbir zaman Gülşah Film’e devretmemiştir” denildi.Sanatçı, bu gerekçelerle 20 bin lira tutarında maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte Gülşah Film’den tahsil edilmesini talep etti.Dava dilekçesinde, bu miktarın mahkemenin takdirine göre ilerleyen aşamalarda artırılabileceği de vurgulandı.