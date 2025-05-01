Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ağladı

Yıllardır hayatına giren genç kadınlarla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun zamandır sağlık problemleriyle uğraşsa da aşk hayatındaki hızı devam ettiriyor.67 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki Gülseren Ceylan’ın ilişkisi de uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ve ilişkileri olaylı bir şekilde biten çiftten Ceylan'ın iddiaları ağızları açık bırakımıştı.UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIİddialar hakkında sessizliğini koruyan Mehmet Ali Erbil de son hamlesi dava açmak olmuştu.Erbil, eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a karşı hakaret ve malına zarar verme suçlarından dava açtı. Ayrıca, Ceylan'a yönelik uzaklaştırma kararı alarak kendisini ve çevresini koruma altına aldı.TikTok hesabından sürekli canlı yayınlar açan Mehmet Ali Erbil, son videosunda gözyaşlarına boğuldu.