Ünlü çiftten güzel haber!

6 yıldır sevgili olan Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisi sürekli erteledikleri düğünleri sonunda 19 Eylül 2024 yılında gerçekleştirmişlerdi.Sosyal medyada aktif olan Meriç Aral'ın hamile olduğu için son oynadığı diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.Aral, geçtiğimiz günlerde hamileliği ile ilgili "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" ifadelerini kullanarak bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklamıştı.Meriç Aral’la ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu Serkan Keskin, eşinin hamilelik sürecinden bahsetti:"BEN KIZ İSTEMİŞTİM"“Beşinci ayımızdayız. Şimdilik rahat bir süreç geçiyor. Ben şu an anlamıyorum ne olduğunu. Doğduğu anda farklı duygular yaşayacağım gibi hissediyorum. Ben kız çocuğum olsun isterdim, içimde öyle bir şey vardı. Ama cinsiyeti ne olursa olsun, sağlıklı olsun o yeterli bizim için.Tiyatro haricinde de çalışmayı düşünmüyorum, Meriç’in yanında olmak istiyorum sadece”