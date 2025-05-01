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Baba oğula yorum yağdı

Mesleğinde de babasının izinden giden Can Aslantuğ, babası Mehmet Aslantuğ ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Ekleme: 1.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 1.05.2025 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Ekranların iki başarılı oyuncusu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında bitirmişlerdi.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Can Aslantuğ adında bir de oğulları var. Babasının boyunu geçen Can Aslantuğ, yeni bir paylaşım yaptı.

Baba oğula yorum yağdı

"KAPTAN İLE.."

Babasıyla pozunu paylaşan Can Aslantuğ paylaşımının altına, "Kaptan ile..." notunu ekledi.

Baba oğulun yeni fotoğrafları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Baba oğula yorum yağdı

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