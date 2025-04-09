Ünlü oyuncu zor anlar yaşadı!

Son zamanlarda başı dertten kurtulmayan ünlü şarkıcı Nadide Sultan yine nazara geldi.Şarkıcı Nadide Sultan alışveriş merkezinde talihsiz bir kaza yaşadı.Yürüyen merdivenlerden inip alışveriş yapacağı mağazaya doğru ilerleyen şarkıcının ayakkabısının topuğu, mazgalın arasına sıkıştı.ESNAF KURTARDINe yapacağını şaşıran Nadide Sultan’ın imdadına yakındaki mağaza çalışanı yetişti. Ayakkabısını mazgaldan çıkararak kendisine teslim etti."YERE DÜŞECEKTİM"Nadide Sultan, “Başıma ilk kez böylesi bir olay geldi. Ayakkabım mazgala takıldı, az kalsın yere düşecektim. Çok enteresan biraz da komik bir kaza oldu. Üzerimde nazar mı var acaba? Biliyorsunuz evde temizlikçi arkadaşa yardım edeyim derken buzdolabının kapağı dudağımı patlatmış ve dikiş atılmıştı. Galiba kurşun döktürmem gerekecek kem gözlere.” dedi.