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Son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekleme: 9.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 9.04.2025 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
80 yaşındaki oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törene Levendoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay, Mustafa Uzunyılmaz, Gülsin Onay ve Hümeyra'nın aralarında bulunduğu sanatçılar ile sevenleri katıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

"SENİNLE YOL ARKADAŞI OLMAMA İZİN VERDİĞİN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Oyuncu Zuhal Olcay, Levendoğlu'nun yurt dışından dönüp kendisine hocalık yapmaya başladığı ilk yılı anımsadığını söyleyerek şunları anlattı:

O zaman 26-27 yaşlarında genceciktim. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu ilk günlerde gösterdin bize. Tüm öğrencilerin, hepimiz sana hayrandık. Bilginin, çalışkanlığın, ilkeli olmanın, demokratlığın, onurun ve ödülsüzlüğün simgesiydin. Yıllar sonra buluştuk ve kendi tiyatro stüdyomuzu kurduk. Yol arkadaşı, ortak olduk. Beraber üretmenin keyfini, hazzını, acılarını yaşadık. Çok değerli hocam Ahmet, hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böylesi sağlam bir karakter, değerli bir tiyatro insanı, seninle yol arkadaşı olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim.

"İYİ Kİ YAŞAMIŞ"

Törenin ardından konuşan oyuncu Haluk Bilginer, "Ağabeyimizi, arkadaşımızı, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. İyi ki yaşamış" dedi.

Oyuncu Selçuk Yöntem ise "Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok ünlü isim, Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı.

Levendoğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

TİYATROLARDA GÖREV ALDI, ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLMDE OYNADI

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'na kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisi'nde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen Levendoğlu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu; Kırık Hayatlar, Ateşten Günler adlı televizyon dizilerinde, 'Young Indiana Jones' adlı Amerikan dizisinde, Baharın Bittiği Yer ve Yaz Yağmuru filmlerinde oyunculuk yaptı.

Son yolculuğuna uğurlandı
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