Çağla Şıkel'den 'kahvaltı' isyanı!

Hep formda vücuduyla tüm kadınları kendine hayran bırakan Türkiye'nin en ünlü ve başarılı manken ve sunucusu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından kahvaltı tabağını paylaşmıştı.Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağının, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluştuğunu görenler şoke olmuştu.Ünlü mankenin paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü model, kahvaltısıyla ilgili açıklama yaptı."SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEDİM"Aldığı tepkilere çok şaşırdığını söyleyen ünlü isim, “Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Bir önceki akşam çok geç saatte yemek yemek zorunda kalmıştım. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var.” dedi.