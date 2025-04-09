14 yıl sonra görüntülendi!

Güçlü sesiyle milyonları kendine hayran bırakan Ebru Gündeş, 4. evliliğini kendisinden 12 yaş küçük olan iş insanı Murat Özdemir ile yapmıştı.Özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, 3. evliliğini yaptığı Reza Zarrab ile bir çocuk sahibi olmuştu.Artık hayatıyla ilgili yeni kararlar aldığı iddia edilen Gündeş, bu sefer gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Alara ile gündem oldu.ALARA 14 YAŞINDAGeçtiğimiz günlerde hayranı olduğu Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Gündeş, yanında kızı Alara'yı ve yeni eşi Murat Özdemir'i de götürdü.Ünlü şarkıcı, köşe bucak sakladığı kızını ilk kez kameralar önüne çıkardı. 14 yaşındaki Alara’ya sosyal medyada yorum yağdı.