Sevgilisine romantik sürpriz!

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile yaşadığı boşanma sürecinde magazin gündeminden düşmeyen Wanda Nara'nın küçük sevgilisi L-Gante bir yaş daha büyüdü.

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda boşamıştı. 2014 yılında Icardi ile dünyaevine giren Nara, 2025 yılında boşanmış oldu.İki evliliğinden 5 çocuğu bulunan Nara'nın şu an hayatında ise Arjantinli rapçi L-Gante var.Kendisinden küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile aşkına doludizgin devam eden Wanda Nara, sosyal medya hesabından erkek arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımlar yaptı.25 OLDUNara, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflarına; "25'inci yaş günün kutlu olsun aşkım" notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.