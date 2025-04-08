Kadir Ezildi'nin zor anları...

Temizlik takıntısıyla bir anda popüler olan, daha sonra bu takıntısını işe çeviren ve televizyonda program sunmaya başlayan Kadir Ezildi, taksiye binerken düştüğü anları paylaştı.

Instagram'da milyonlarca takipçisi olan, şimdilerde evlilik için hazırlık yapan sosyal medyanın en temiz fenomeni Kadir Ezildi'den yine kendine özgü bir paylaşım geldi.Taksiye binerken düştüğü anları Instagram hesabından paylaşan Ezildi, "İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız." dedi.Instagram'da yorumlara cevap veren ünlü isim, "Bu düşmenin üstüne koca ev temizledim." ifadelerini kullandı.