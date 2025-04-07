Rap şarkıcısı dede oldu

ABD'li rapçi Eminem, başarılı kariyeriyle ve özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.Eminem bu sefer, oldukça mutlu bir haberle gündem oldu.Başarılı ismin kızı, bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu. Eminem dede oldu.Bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşan Hailie Jade Scott, oğluna Elliot Marshall adını verdiğini ve 14 Mart tarihinde anne olduğunu açıkladı.Scott'ın oğlunun ikinci adını ise gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan dedesi Eminem'den aldığı ortaya çıktı.Hailie Jade Scott, paylaşımına "Mutlu son... 3 haftadır dünyada küçük E" notunu düştü.Ünlü rapçi Eminem, kızı Hailie Jade Mathers'ın hamile olduğunu yeni çıkan "Temporary" adlı şarkısının video klibinde duyurmuştu.