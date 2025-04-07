Geldiği yeri çabuk unuttu! Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla Türk takipçilerini kızdırdı!

'Erkenci Kuş' 'Dolunay' ve 'Bay Yanlış' dizilerinde boy gösteren Türk oyuncu Can Yaman, 2021 yılında radikal bir kararla İtalya'ya yerleşmişti.Kariyerini İtalya'da devam ettiren Yaman, zaman zaman takipçilerinin de eleştirileriyle karşılaşmaya devam ediyorduCan Yaman son olarak, verdiği bir röportajla Türk takipçilerini kızdırdı.Yaman, muhabirin 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna 'İtalya' yanıtını vererek, sosyal medyanın diline düştü.Türk oyuncu, bu cevabı sonrasında çok sayıda, 'Türk olduğunu unutmak, ihanet etmek gibi' 'Burada ünlendin yaptığın çok ayıp' 'Orada kal ve gelme' şeklinde yorumlar geldi.Öte yandan Türkiye'den İtalya'ya taşınarak oyunculuk kariyerine orada devam eden ünlü oyuncu Can Yaman'ın Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.