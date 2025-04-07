  • USD: 37,93 - 38,00
  • EURO: 41,48 - 41,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Geldiği yeri çabuk unuttu! Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla Türk takipçilerini kızdırdı!

Türk oyuncu Can Yaman, uzun süredir kariyerine İtalya'da devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya platformlarında eleştiri oklarını üzerine çeken Yaman, bu sefer verdiği bir röportajda Türk takipçilerini kızdırdı! İtalya mı Türkiye mi sorusuna verdiği yanıtla linçlenen Yaman, büyük tepki çekti.

Geldiği yeri çabuk unuttu! Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla Türk takipçilerini kızdırdı!
Ekleme: 7.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 7.04.2025 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
'Erkenci Kuş' 'Dolunay' ve 'Bay Yanlış' dizilerinde boy gösteren Türk oyuncu Can Yaman, 2021 yılında radikal bir kararla İtalya'ya yerleşmişti.
Kariyerini İtalya'da devam ettiren Yaman, zaman zaman takipçilerinin de eleştirileriyle karşılaşmaya devam ediyordu

GELDİĞİ YERİ ÇABUK UNUTTU!
Can Yaman son olarak, verdiği bir röportajla Türk takipçilerini kızdırdı.
Yaman, muhabirin 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna 'İtalya' yanıtını vererek, sosyal medyanın diline düştü.

Türk oyuncu, bu cevabı sonrasında çok sayıda, 'Türk olduğunu unutmak, ihanet etmek gibi' 'Burada ünlendin yaptığın çok ayıp' 'Orada kal ve gelme' şeklinde yorumlar geldi.
Öte yandan Türkiye'den İtalya'ya taşınarak oyunculuk kariyerine orada devam eden ünlü oyuncu Can Yaman'ın Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.


Geldiği yeri çabuk unuttu! Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi? sorusuna verdiği cevapla Türk takipçilerini kızdırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, CHP’den istifa etti
SGK düğmeye bastı: Rapor alımında yeni dönem! Artık eve kadar gelecekler
Okullar erken kapanacak mı? Meb'den tarihi açıkladı
Bakan Uraloğlu: Havalimanlarında bayramda 6.1 milyon yolcuya hizmet edildi
Milyarlık yatırım çürümeye terk edildi! AK Parti'den sert tepki
Paris’in göbeğinde alevler yükseldi: Dev tesis yangına teslim oldu
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 74 kişi hayatını kaybetti
İsrailli askerden kan donduran itiraf! Katiller ‘drone maliyetli’ deyip bunu da yaptı: Sivillerden canlı kalkan ordusu kurduk!
Bayraklı Belediyesinden çevre katliamı! 8 ay arayla ikinci kez kaçak çöp depolarken yakalandı
Bakan Işıkhan: 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik
Limonda stok oyunu! Depolarda çürümeye bırakıldı
Tekirdağ'da servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı
Teşkilat dizisi Aybüke Pusat'sız reytinglerde zirveye oturdu
Ekrem İmamoğlu’nun diploma skandalını ortaya çıkarmıştı! Ozan Özcan'a tehdit: “Etrafını kolla”
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 50 bin 810'a yükseldi
Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri dünya basınında
Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!
Elon Musk'tan Donald Trump'a vergi çağrısı: Vazgeç
5 milyonluk altın külçe buldu! Üstelik bu ilk değil

5 milyonluk altın külçe buldu! Üstelik bu ilk değil

Instagram'a yasak geliyor! O yaş sınırındakiler giremeyecek...

Instagram'a yasak geliyor! O yaş sınırındakiler giremeyecek...

Sürücüye ceza yağdı! Bunu yapana 5 bin TL ceza kesiliyor

Sürücüye ceza yağdı! Bunu yapana 5 bin TL ceza kesiliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta büyük indirim

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta büyük indirim

Mars’ı yaşanabilir hale getirmek hayal değil!

Mars’ı yaşanabilir hale getirmek hayal değil!

Yeni tehlike kapıda mı? Yeni ölümcül bir tür tespit edildi

Yeni tehlike kapıda mı? Yeni ölümcül bir tür tespit edildi