Dizide şoke eden ayrılık!

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılacağı konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun gitme nedeniyle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde, geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşanmıştı.Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun veda edeceğini iddia edilmişti. Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikayesinin bittiği belirtilmişti.İŞTE NEDENİKızılcık Şerbeti'nde önemli bir karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun başka bir diziyle anlaştığı için Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edildi.