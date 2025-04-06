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Şevval Şahin'e milyonluk jest!

Şevval Şahin, iş insanı sevgilisi Burak Ateş’in sabah sürpriziyle güne uyandı. Ateş, sevgilisi Şahin için ikinci eli 2 milyon TL olan, Christian Dior markasına ait motosiklet satın aldı.

Ekleme: 6.04.2025 - 08:29 Güncelleme: 6.04.2025 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz aylarında tanıştığı, iş insanı Burak Ateş ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Sevgilisinin baş harfi olan kolye takarak sevgisini gösteren Şahin, sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından pek paylaşmıyor.

Dün sabah uyandıktan sonra hazırlanıp evden çıkmak üzere olan Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş'in hediyesiyle adeta havaya uçtu. İş insanı Ateş, sevgilisi Şahin için ikinci eli 2 milyon TL değerinde motosiklet satın alıp, evine gönderdi.

ÖZEL ÜRETİM...
Motosikletin arkasına bir buket çiçek kondurmayı da ihmal etmeyen ateş, romantikliği ile dikkat çekti. Ateş'in hediye ettiği motosiklet, lüks moda markası Christian Dior'un 2021 yılında özel ürettiği bir motosikletken, piyasada artık ancak ikinci el modelleri bulunuyor.
Yeni hediyesi ile karelerini paylaşan Şahin, "Bip bip çiçek teslimat. Bal arımdan... Bu bizim olayımız. Benim B. Bizimkinde tipik bir sabah" notunu düştü.

Şevval Şahin'e milyonluk jest!


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