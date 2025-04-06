Özcan Deniz'den aşk pozu!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ile davalık olmuş ve iki ünlü isim sosyal medyada birbirine cevap vererek polemiği ve tartışmayı tırmandırdı.Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı zor günler nedeniyle önce sette kalp spazmı geçirdi ardından da anjiyoya alındı.Sağlığıyla ilgili zor günleri geride bırakan Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta abisi Ercan Deniz'e ağır sözler sarf etti.Ailesi ve özellikle de abisiyle ilgili yaşadığı sıkıntılarla ilgili hep üzeri kapalı konuşan Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta ilk kez abisi Ercan Deniz'le yaşadığı sorunları açıkça dile getirdi.Ünlü sanatçı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve zehir zemberek sözler kullandı. Deniz paylaşımında, "Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! YASAKLI MADDELERE bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun""Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın" ifadelerini kullandı.Ayrıca Deniz bir diğer paylaşımında, "Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım yapma kendini bitireceksin diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün Şimdi benim adımı kullanıp DOLANDIRDIĞIN kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir "adamsın" neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (KARINDAN BİLE SAKLADIĞIN, SADECE SENİN VE OĞLUNUN BİLDİĞİ YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARAMIN İZİNİ BULDUM) "ekmegimle oynadı" cümlen bu yüzden. "Madem ben yiyemiyorum kendisi de, karısı da, çocuğu da yiyemesin" diyorsun."O yüzden ekranlarda "benim param yok ama o hala kazanıyor" diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun. 40 yıllık bütün birikimimi heba ettin. Ne eskortların bitti, ne batırdığın işler bitti, ne sahtekarlığın bitti, ne saygısızlığın bitti, ne uyuşturucun bitti. Seninle artık bir adım bile yürünemeyecek hale geldin. Bir çukurun içindesin. Yıllarım gitti seni o çukurdan çıkarmaya çalışarak. Ama ikna olmadın. Çocuğumun geleceğini korumak adına seninle yollarımı ayırdım. ŞU AN ONUN GELECEĞİNİ DE ÇALIYORSUN. Seni artık usanıp bıraktığımda anladın çukurda olduğunu. Şimdi o çukura bizi çekmeye çalışıyorsun. Hiçbir vasfın yokken, hayatın sana benim gibi bir şansı sunmasına şükür edip, yediğine içtiğine, talan ettiğine sayıp usulca EMANETLERDEN geriye kalanını devredip kenara çekilmen gerekiyorken yaptıklarınla aslında ne kadar haklı ve doğru karar verdiğimi bana ve insanlara gösterdin. Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda, kendini temize çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım. Verdiğin bütün zararların cezasını sen ve avarelerin çekeceksiniz. Şimdi git derdini ADALETE anlat. "Suçlu psikoloji içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun. "BENİ BİTİRMEK"… Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İLAHİ ADALET için zaten ALLAH YARDIMCIN OLSUN" ifadelerini kullanmıştı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü sanatçı Deniz, bugün minik oğlu ve eşi Samar Dadgar'la vakit geçirdi.