Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burcu Biricik, 9 ay önce kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren ancak yüzünü göstermekten kaçınan Burcu Biricik, önceki gün kızıyla kameralara yansıdı. Minik Luna annesinin kopyası çıktı.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.Minik kızını gözlerden uzak büyüten Biricik, sosyal medya paylaşımlarında Luna'ya sık sık yer verdi ancak yüzünü göstermekten kaçındı.Ünlü oyuncu, son paylaşımında "Günlük pozitif" notuyla kızına yer verdi.