Esra Erol'un kardeşi evleniyor

Bir dönem Alişan ile beraber olan ve evlilik yoluna giren Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, yollarını ayırmıştı. Bir süredir kabuğuna çekilen Erol, evlilik haberi ile gündeme geldi. İşte yeni damat adayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' sözü veren, hemen ardından da Eda Erol'un kardeşiyle tanışan Alişan kısa sürede nişanlanma kararı almıştı.Ancak, çiftin ilişkisi beklendiği gibi gitmedi.Yüzükleri çıkaran Alişan ve Eda Erol'un akabinde herkes yoluna gitti.Alişan, Buse Varol ile bir yuva kurarken; Eda Erol'dan da müjdeli haber geldi.Uzun süredir magazin gündeminde yer almayan Erol, aradığı aşkı buldu.Sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyuran isim müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.Pilot Ekrem Karacayır'la yeni bir yola çıkacağını duyuran Eda Erol, evlilik yolunda ilk adımı attı.